اونلاين | مشاهدة مباراة الإتحاد والنصر بث مباشر اليوم السبت 27 / 4 / 2019 كأس الملك

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مشاهدة مباراة الإتحاد والنصر ، يلتقي فريقي الإتحاد والنصر ضمن الدور الثاني من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019، إتحاد جدة في مواجهة مكررة ضد نظيره النصر، ولكن هذه المرة في الكأس، فهل يكون العميد في حالته للمرة الثانية من أجل الإطاحة بالعالمي، خصوصا أن الفريق الإتحادي هو من نجح بالإطاحة بالنصراوي من الصدارة، ولكن علي الفريق أن يحذر من غضب النصر في هذه المواجهة.

تنطلق المواجهة بين فريقي الإتحاد والنصر في تمام الساعة 19:25 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:25 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة السعودية الرياضية 1 و 2 ويعلق علي اللقاء فهد العتيبي..

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مشاهدة مباراة الإتحاد والنصر مباشر

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