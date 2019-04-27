اونلاين | مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر اليوم 27-4-2019 دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر اليوم 27-4-2019 دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتابع سوياً مباراة الترجي ومازيمبي بث مباشر والتي تقام اليوم ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي مواجهة أفريقية كبيرة لاتقبل القسمة علي أثنين حيث أن الترجي التونسي يسعي لتحقيق الأنتصار التي يجعل من مهمتة أسهل خلال مواجهة الإياب يذكر أن أخر مواجهة بين الترجي ومازيمبي قد كانت موسم 2012 وذلك ضمن منافسات نصف النهائي وقد نجح التعادل في تحقيق التعادل السلبي خلال مواجهة الذهاب وحصد بطاقة التأهل خلال مواجهة الإياب التي قد أنتهت لصالح الترجي بهدف نظيف.

الترجي التونسي قد خاض مواجهة من العيار الثقيل بالدور ربع النهائي أمام شباب قسنطية حيث قد حقق أنتصار بالغ الصعوبة خلال مواجهة الإياب 3-2 اللقاء الذي قد أقيم علي ملعب الشهيد حملاوي وقد حسم الصعود إلي الدور نصف النهائي بالفوز 3-1 خلال مواجهة الذهاب والتي قد شهدت تألق كبير من جانب سعد بقير الذي قد تمكن من إحراز هدفين.

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ويعيش الترجي التونسي حالة معنوية وفنية ممتازة تحت قيادة مديرة الفني التونسي معين الشعباني الذي نجح في قيادة الترجي الموسم المنصرم لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلي التأهل لكأس العالم للأندية علي الرغم من تذبذب نتائج الترجي حينذاك ويتصدر الترجي حاليا الدوري التونسي بفارق تسعة نقاط عن أقرب المنافسين.

معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي أكد أن فريقة يضع كامل تركيزة خلال مواجهة مازيمبي اليوم بالإخص أن مازيمبي من أهم المنافسين علي الألقاب الأفريقية ولدية تاريخ عظيم بالمنافسات الأفريقية دو شك وأضاف نسعي اليوم بالتأكيد لتحقيق نتيجة تجعلنا نخوض مباراة الإياب دون ضغوط لذلك علينا الأستفادة من عاملي الأرض والجمهور اليوم.

وأضاف مازيمبي يملك خط هجومي أكثر من رائع فهو الأقوي هجومياً بدور المجموعات حيث قد تمكن من إحراز ثلاثة عشر هدف بينما قد أستقبلت شباكة أربعة أهداف فقط لذلك تلك الإحصائيات تؤكد لنا علي قوة المنافس سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية وقد أكد المدرب التونسي علي جاهزية المصابين لمواجهة اليوم حيث قد حامت الشكوك خليل شمام وأنيس البدري واليعقوبي بسبب الإصابات التي عاني منها الثلاثي.