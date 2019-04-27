شكرا لقرائتكم الأهلى ضد طلائع الجيش .. الأحمر يستأنف تدريباته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعود فريق الكرة بالأهلى لاستئناف تدريباته عصر اليوم السبت، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل فى بطولة الدوري العام ، ومنح الجهاز الفني للأهلى بقيادة مارتن لاسارتي لاعبي فريقه أجازة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، فى المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء الخميس على ستاد المكس بالاسكندرية والتي كانت مؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ19 للمسابقة.
ويستعيد الأهلى أمام الطلائع الثلاثى الذي تعرض للإيقاف فى مباراة المصري وهم مروان محسن وعمرو السولية والحارس محمد الشناوى، فيما ستحدد خلال الأيام المقبلة مصير وليد سليمان لاعب الفريق من امشاركة في لقاء الطلائع بعدما عاد من رحلة علاجية في ألمانيا للإطمئنان على ركبته.
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