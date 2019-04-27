شكرا لقرائتكم شباب الأهلى يواجهون الزمالك بدورى الجمهورية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ الفائز بلقب دوري الجمهورية للشباب عصر اليوم، السبت ، مع ضيفه الزمالك، بفرع الاهلي بمدينة نصر في مباراة القمة التي تجمع بينهما ضمن الجولة ٣٤ والأخيرة من الموسم الحالي.

الأهلي بقيادة مدربه عمرو أنور يدخل المباراة باحثاً عن الفوز أمام الزمالك لإنهاء الموسم بفوز معنوي يثبت به جدارته بالفوز بلقب دوري الجمهورية.

ويتربع الأهلي على صدارة الترتيب منفرداً، برصيد ٨٥ نقطة، من الفوز في ٢٧ مباراة والتعادل في ٤ مباريات، مقابل هزيمتين، مسجلاً ٧٢ هدفاً فيما تلقت شباكه ٢٠ هدفاً، علماً بأنه تُوج باللقب رسمياً قبل ٤ جولات من نهاية الموسم.