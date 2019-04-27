محمد إيهاب يخوض منافسات وزن81 كجم فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى السادسة مساء اليوم، السبت ، البطل الاوليمبى محمد إيهاب منافسات وزن 81 كجم فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر فى إستاد القاهرة . Advertisements وتعد هذه البطولة أحد المحطات المؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020 , فيما تخوض سارة سمير منافسات وزن 76 كجم غدا الأحد. الجدير بالذكر انه يشارك في البطولة 15 فريق عربي وافريقي وهم " الجزائر- تونس -اوغندا - كينيا - ليسوتو - غانا - بتسوانا - الكاميرون - مدغشقر - نيجيريا - المغرب - جنوب افريقيا - موريشيوس – ليبيا بالإضافة الي مصر ".

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