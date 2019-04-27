شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحصّن "ساسى" ضد الإغراءات الخارجية بتمديد عقده والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على تمديد عقد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق عند عودته إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة وذلك لتحصين مستقبله داخل القلعة البيضاء.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك إن الدولى التونسى لديه عروض خارجية للحصول على خدماته فى الموسم الجديد حيث أبدت بعض الأندية الخليجية رغبة فى ضمه قبل الإصابة التى لحقت به فى مباراة الزمالك أمام حسنية أغادير المغربى فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.

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وفي هذا الشأن ، أوضح مصدر مسئول بنادى الزمالك إن مجلس الأبيض لن يناقش أية عروض خلال الوقت الحالى تخص أي لاعب للتركيز فى مباريات الفريق المتلاحقة بالبطولات المختلفة وفيما يخص ساسى فإنه لا توجد أي نية للتفريط فى خدماته بشكل نهائى فى الموسم الجديد وإنه فى حالة وجود عروض قوية للاعب سيكون الموافقة على إعارته فقط فى حالة توفر بدائل له مع تمديد عقده مع القلعة البيضاء خاصة إنه بات أحد الركائز الأساسية بالفريق.

ويخوض ساسى حاليا برنامجا تأهيلياً تحت إشراف الدكتور سهيل الشملى طبيب منتخب تونس فى بلاده من أجل تجهيزه للمشاركة مع نسور قرطاج فى منافسات أمم إفريقيا التى ستقام فى مصر فى شهر يونيو القادم، بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة فى القدم عقب الإصابة التى تعرض لها مع الزمالك وهي عبارة عن شرخ فى شظية القدم، يحرص لاعبى الفريق الأبيض ومسئولى النادى على التواصل مع ساسى من أجل الاطمئنان على حالته وبرنامج تأهيله.