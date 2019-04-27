شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطرح اليوم تذاكر مواجهة النجم الساحلى فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح إدارة الزمالك، اليوم السبت، تذاكر مواجهة النجم الساحلى التونسى فى الإسكندرية، استعدادا للمباراة التى تجمع الفريقان المقرر إقامتها غداً الأحد، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور نصف النهائى بالكونفدرالية الأفريقية.

وسيطرح الزمالك تذاكر مواجهته مع النجم عبر منفذين فى الإسكندرية أحدهما فى نادى سموحة والآخر فى نادى الاتحاد من أجل حشد جماهيره لموقعة النجم الساحلى المرتقبة.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك فى لقاء الإياب مع النجم الساحلى فى تونس يوم 5 مايو المقبل لتحديد المتأهل إلى نهائى البطولة الأفريقية لذلك يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب بالإسكندرية تؤمن من موقفه فى العودة.