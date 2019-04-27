ما اسم وفائدة حركة "اليوجا" في احتفال صلاح بالهدف 21؟

كتب- حسام سليم :
كرر الملك المصري محمد صلاح، الاستعانة برياضة "اليوجا" في الاحتفال بأهدافه، خلال احتفاله بالهدف الثاني له والخامس لفريقه -ليفربول الإنجليزي- في شباك الضيف هدرسفيلد، بالمباراة التي انتهت بخماسية نظيفة لـ"الريدز".
واحتفل صلاح للمرة الأولى مستعينا بـ"اليوجا" أمام نادي تشيلسي الإنجليزي، في المباراة التي تلقى خلالها هتافات عنصرية من جماهير النادي اللندني.
وكما هو معروف، فن اليوجا رياضة هندية الأصل، تعتمد على بعض الأوضاع والحركات المستخدمة في التأمل من أجل الوصول إلى السلام النفسي والتحرر الروحي.
وأدى صلاح في مباراة...
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