بالصور.. افتتاح أكبر مجمع رياضي صحي بالغردقة

افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أكبر مجمع رياضى صحى اجتماعى بميدان العروسة بالسقالة بالغردقة . بميدان العروسة بالسقالة بالغردقة . وأشاد المحافظ بهذا الانجاز المتميز، موجها الشكر على المجهود المبذول فى المنشأة، مشيرا إلى أن الافتتاح يعد رسالة بأنه مناخ جيد للاستثمار السياحي.. Advertisements

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