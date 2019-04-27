إيفونا يعترف بمفاوضات الأهلي لإعادته في الموسم الجديد

أعلن الجابوني ماليك إيفونا مهاجم فريق الأهلي الأسبق تلقيه عرض للعودة للفريق الأحمر في الموسم. للعودة للفريق الأحمر في الموسم. وكتب إيفونا عبر تويتر أنه يملك عرضاً للعودة للنادي الأهلي. ويلعب إيفونا حالياً في الدوري البرتغالي.

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