رياضة | خاص| مدرب الحمام: قبلت تجربة التحدي.. ولقاء سيدي سالم الأصعب ولم أجدد حتي الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| مدرب الحمام: قبلت تجربة التحدي.. ولقاء سيدي سالم الأصعب ولم أجدد حتي الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مصطفي عبده أحد المدربين المتميزين في دوري الدرجة الثانية تولي تدريب الحمام بعد مرور 6 جولات وموقف النادي كان صعب ونجح في نهاية الموسم رغم قلة الموارد المالية في الأبقاء علي الفريق بدوري القسم الثاني.

ينفرد "الخليج 365 الرياضي" بهذا الحوار ليوضح لنا صعوبات الموسم ونجاحة في البقاء مع نادي الحمام بدوري الدرجة الثانية

-كابتن مصطفي بنرحب بيك عبر "الخليج 365 الرياضي" وبنبارك ليك علي نجاحك في بقاء نادي الحمام بالقسم الثاني.

أهلآ بيك وأهلآ بالموقع المتميز الخليج 365 الرياضي، والحمد لله مبروك لكل المشاركين في المنظومة والقائمين عليها من إدارة مخلصة وجهاز فنى معاون وجهاز طبي وإدارى ولاعبين مقاتلين وأتقدم بالأعتذار من خلالكم للجمهور المخلص الوفى على الفتره السابقة لأن هذا المركز لايليق بنادى الحمام لآن جماهيرة تستحق الأفضل لأنها هى الأفضل على الأطلاق.

- قبلت مهمة تدريب نادي الحمام بعد بداية الموسم ب6 جولات وموقف الفريق كان صعب ولم تتردد لحظة في قبول المهمة؟

العمل في مجال كرة القدم كلة تحديات وصعوبات وعلى قدرها بتكون الهمم ويكون التحدى فعلا كان الموقف صعب والظروف أصعب لكن في ظل الدعم الجماهيرى وإصرار اللاعبين ودعم المجلس المحترم بقدر إستطاعتهكان شيء مشجع على قبول التجربة المستحيلة وتحدى جديد خلال المسيرة التدريبية والحمد لله بتوفيق ربنا ومجهود الجميع تمت المهمة بنجاح.

- هل إستغرق اللاعبين وقت كبير في إستيعاب فكرك الفني وماهي أكثر المشاكل الفنية التي واجهتك بعد تولي المسئولية؟

بكل تأكيد اللاعب بيستغرق فترة علشان يستوعب الفكر وهذا طبيعى نتيجة تغيير المدربين ولكن بعد فترة بدأت الأمور تستقر فنيآ إلى حد ما وأكيد كان هناك مشكله كبيرة واجهتني في الفريق عدم توافر لاعبين مميزين في بعض الأماكن الهامة لضمان إستمرار النتائج الإيجابيةوالمنافسة وسط فرق تتفوق ماديا وفنيا

- مركز المهاجم الصريح كان مشكلة كبيرة لنادي الحمام ونجحت في توظيف محمد شعبان لاعب الوسط في مركز المهاجم وتألق وأحرز الكثير من الأهداف؟

الظروف الصعبة دائما بتنتج حلول غير تقليدية وهذا ما حاولت تنفيذة في الفريق وهي إيجاد البديل تتوافر فيه المميزات التى تناسب المكان والحمد لله كنا موفقين في توظيفة ونجح مع الفريق في المركز الجديد وإستطاع أن يقود الفريق للبقاء مع باقى اللاعبين.

- وهل نجحت الأدارة في إنتقالات يناير في دعم المراكز اللي كانت تسبب لك مشكلة بعد توليك المهمة؟

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الإدارة دعمت قدر استطاعتها في ظل الظروف الصعبة وعدم توافر الإمكانيات المادية وبصراحة شيء يحسب لهم أنهم كانوا يتحملوا الأعباء المالية من أموالهم الخاصة وفي إنتقالات يناير ركزنا على الأماكن التى يحتاجها الفريق وبالفعل تعاقدنا مع خالد كساب نجم المحلة وكان له دور فعال مع الفريق وكذلك التعاقد مع اللاعب محمد السقا مهاجم دمنهور لكن إنقطع عن الحضور بعد إصابتة وتمام شفائة لكنة رفض الأستمرار مع الفريق بالرغم من الحصول على مستحقاتة في ظاهرة غريبة وأيضا التعاقد مع فتوح المتولي ووليد إبراهيم وكريم راشد في مركز المساك وبيبو العدل في مركز الظهير الأيسر ومحمد السيسي وأونية في مركز الوسط المهاجم وكل اللاعبين القادمين في يناير كان لهم تأثير فعال مع الفريق سواء بالمشاركة او المساندة .

- الحمام أنهي الدور الاول بنتائج إيجابية مع فرق كبيرة ومع بداية الدور الثاني تراجعت النتائج ماهي الأسباب من وجهة نظرك؟

دخول العناصر الجديدة وإحداث الأنسجام مرة أخرى للفريق أكيد كان لة أثر في النتائج والأداء لكن مع مرور الوقت تحسنت النتائج وحدث الأنسجام المطلوب في ظل الإمكانيات المتاحة.

-ماهي أصعب لحظة مرت عليك هذا الموسم مع نادي الحمام؟

كل اللحظات كانت غاية في الصعوبة لكن الأصعب كانت أخر مباراة مع سيدى سالم خصوصآ مع ضياع العديد من الفرص السهلة وصعوبة موقف الفريق وضرورة الفوز للبقاء فكان من الضرورى ضبط النفس والتعامل بهدوء مع المباراة حتى تتحقق النتيجة المطلوبة والحمد لله قد كان.

- فوجئنا جميعا بعد مباراة المحلة بمهاجمتك من بعض الصفحات التابعة لغزل المحلة ما السبب في ذلك؟

مباراه وإنتهت بالضغوط التى كانت من الطرفين ولكن فوجئت أثناء المباراة بسباب لشخصى بشكل غير مبرر وغير مقبول وكان الإعتراض منى على هذا السباب من مجموعة لاتمثل جمهور المحلة الاصيل وللإسف تواجدوا في المباراة لكن في النهاية كل نادى له احترامة بجماهيرة المخلصة.

ومن بوابة "الخليج 365 الرياضي" المتميز أوجه رساله لجميع الجماهير إذا كان الجميع يريد أن يرتقى بكرة القدم من كل جوانبها الفنيه والإدارية فيجب على الجماهير أيضآ الإرتقاء بسلوكياتهم وتعلم كيفية مساندة فريقهم بدون التجريح في الأخرين.

- بعد انتهاء الموسم هل هناك جلسة جمعتك كما تردد بمجلس إدارة نادي الحمام لتجديد العقد؟

بعد انتهاء الموسم مع نهاية مباراة سيدى سالم لم يكن هناك الوقت لحدوث جلسات للتفاوض وعقدى ينتهى بنهاية أخر مباريات الدورى والحمد لله تمت المهمه بنجاح.

- هل لو طلب مجلس إدارة نادي الحمام تجديد التعاقد معك هل ستوافق أم سنري مصطفي عبده في تحدي مع نادي جديد الموسم القادم ؟

نادى الحمام نادى محترم بجماهيرة الوفية ومجلس إدارتة وشرف لكل المدربين العمل مع هذه المنظومة، ولكن أعتقد أننى بحاجة للراحة قليلا بعد الموسم الشاق للتفكير بشكل جيد في المرحله القادمة .