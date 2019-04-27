رياضة | قبل الوفاة بـ6 أيام.. كيف أقنع فيلانوفا ميسي بالبقاء في برشلونة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الوفاة بـ6 أيام.. كيف أقنع فيلانوفا ميسي بالبقاء في برشلونة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خوردي رورا مساعد تيتو فيلانوفا المدير الفني السابق لبرشلونة عن رغبة ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق في الرحيل عندما كان الراحل فيلانوفا مدربا للفريق ولكن المدرب الراحل اقنعه بالاستمرار مع البلوجرانا.

وقال رورا في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي :"فيلانوفا كان شخص بسيط لكنه امتلك شخصية عظيمة عرف كيف يدير شئون الفريق خاصة أن مهمة تدريب برشلونة ليست بالمهمة السهلة وهذا ما جعله استثنائي".

واختتم رورا تصريحاته قائلاً :"ليونيل ميسي قائد البلوجرانا الحالي كانت لديه الرغبة في الرحيل عن النادي الكتالوني لكن فيلانوفا اجتمع به وظل الثنائي يتحدثان سوياً لساعات".