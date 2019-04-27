رياضة | موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة TV)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة TV) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى فريق الاتحاد، مع منافسه فريق النصر اليوم السبت 27 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وستقام المباراة بين فريق النصر، وفريق الاتحاد في الساعة 6:25 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة 7:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة السعودية الرياضية.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق النصر :-

حراسة المرمى : براد جونز.

خط الدفاع : عبد الرحمن العبيد - عبد الله مادو - مايكون بيريرا - سلطان الغنام.

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خط الوسط : حمد آل منصور - بيتروس - أحمد موسى - جوليانو فيكتور - عبد الرحمن الدوسري.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد :-

عساف القرني - منصور الحربي - زياد الصحفي - ماثيو جورمان - سعود عبد الحميد - خالد السميري - عصام المولد

عبد الرحمن الغامدي - كارلوس فيانويفا - فهد المولد - ناصر الشمراني.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق الاتحاد، ضد فريق النصر في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عبر موقع الخليج 365 الرياضي.