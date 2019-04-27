رياضة | موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد وست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد وست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق توتنهام هوتسبير مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق وست هام، يوم السبت 27-4-2019 على ملعب "وايت هارت لين" في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

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ويرغب نادي توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو في تحقيق الفوز في تلك المباراة، من أجل الحصول على مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويسعى فريق وست هام يونايتد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات الدوري الأوروبي في الموسم القادم.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق وست هام يونايتد ضد فريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.