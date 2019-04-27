رياضة | رعب في ليفربول قبل مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رعب في ليفربول قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آثار البرازيلي روبرتو فيرمينيو مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي ذعر جماهير الريدز قبل مواجهة برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

واكد كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تعرض فيرمينيو لإصابة عضلية ليخرج من حسابات الفريق خلال لقاء هيدير سفيلد تاون بالجولة السادسة والثلاثين من مسابقة البريميرليج.

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ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن هناك شكوك كبيرة تحوم حول مشاركة فيرمينيو في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة في ملعب الكامب نو يوم الأربعاء المقبل.

ومن المنتظر خضوع اللاعب للفحص الطبي في الساعات القادمة لمعرفة إذا كان قادر على التعافي في الوقت المناسب للمشاركة ضد برشلونة يوم الأربعاء بالكامب نو أم لا.

ولكن هناك مؤشرات مبدئية تلمح إلى إمكانية غياب اللاعب عن المواجهة وقد يتواجد على مقاعد البدلاء ولكن لن يتم الدفع به أساسياً ولكن سوف ننتظر للفحص الطبي لمعرفة قرار الجهاز الفني للفريق.