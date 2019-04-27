محمد صلاح يحلق في صدارة هدافي البريميرليج

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خطف محمد صلاح، صدارة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل الهدف الخامس لفريق ليفربول، عندما استقبل عرضية ارضية، بتسديدة في شباك الضيوف، ليرفع النجم المصري رصيده إلى 21 هدفًا بعدما أحرز هدفه الـ20 في نفس اللقاء عندما أحرز الهدف الثالث لفريقه، وبذلك ينفرد صلاح بصدارة هدافي البريميرليج، ويصبح اللاعب الثالث في تاريخ ليفربول الذي يحرز 20 هدفًا أو أكثر في موسمين متتالين بعد روبي فاولر ولويس سواريز. كما شهد اللقاء إحراز السنغالي ساديو ماني هدف ليفربول الثاني ، والرابع، في اللقاء ويصل إلى الهدف رقم 20 في سباق الهدافين.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي: 1- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 21 هدفًا. 2- ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 20 هدفًا 3-بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 19 هدفًا 4- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 19 هدفًا. 5- ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي برصيد 17 هدفًا. 6- هاري كين

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي: 1- محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 21 هدفًا. 2- ساديو ماني لاعب ليفربول برصيد 20 هدفًا 3-بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 19 هدفًا 4- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، برصيد 19 هدفًا. 5- ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي برصيد 17 هدفًا. Advertisements 6- هاري كين لاعب توتنهام برصيد 17 هدفًا. 7- إدين هازارد لاعب تشيلسي برصيد 16 هدفًا. 8- فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 16 هدفًا. 9- بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد برصيد 13 هدفًا. 10- لاكازيت لاعب أرسنال برصيد 13 هدفًا. 11- ريشار ليسون لاعب إيفرتون برصيد 13 هدفًا. 12- لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفًا.

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