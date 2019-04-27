انت الان تتابع ليفربول وصدارة البريمرليج وتألق صلاح..ماذا قال كلوب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

كلوب ومحمد صلاح

كشف يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، أنه يستعد للمباريات المقبلة ويركز فقط على تحقيق الفوز، قائلا: «نحن نركز الآن على المباريات المقبلة بنسبة 100%، أصبح لدينا طابع خاص كفريق، وننتظر المباريات المقبلة». واكتسح ليفربول نظيره هدرسفيلد، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب أنفيلد ضمن مواجهات الجولة السادسة والثلاثين من منافسات البريميرليج. نابي كيتا افتتح التسجيل للريدز، وسجل كل من محمد صلاح وساديو ماني، هدفين، ليرفع رصيدهم إلى 91 نقطة، في صدارة البريمرليج .

وقال المدير الفنى الألمانى فى تصريحات لـ«بين سبورت» عقب المباراة: «أعجبنى رد فعل اللاعبين، قدمنا أداء مقنعا، تأقلمنا مع المباراة، أعتقد أن علينا أن نتأقلم فى كل مباراة مع الفريق الذي سنواجهه». وبسؤاله عن تألق صلاح علق كلوب قائلا: «يبدو أن صلاح كان عازما على كسر الرقم القياسى،

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