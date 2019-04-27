شكرا لقرائتكم خبر عن «الأصفران».. ذهب ودموع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تتجدد الإثارة مجدداً بين الأصفرين الاتحاد والنصر بعد مضي أسبوعين من لقائهما المثير حيث سيلتقيان مساء اليوم (السبت) لتحديد الطرف الثاني المتأهل لنهائي كأس الملك، وذلك على استاد الجوهرة بجدة عند الساعة 7:25م.

يدخل فريق الاتحاد «حامل اللقب» المباراة بعد أن عاد الفريق لمستوياته المعروفة واستعاد عافيته بعودة مدربه سييرا والذي حقق انتصارات متتالية محلياً وقارياً وتمكن إخراج الفريق من دوامة خطر الهبوط ويحتل ثاني مجموعته في دوري أبطال آسيا، ويسعى العميد، وحامل لقب البطولة من خلال لقاء الليلة للوصول إلى النهائي المنتظر وتكرار ما حققه في الموسم الماضي عندما انتزع الكأس الغالية من أمام الفيصلي بعد أشواط إضافية وبقيادة مدربه الحالي سييرا.

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وجاء مشوار الاتحاد في البطولة الحالية شاقاً نحو الوصول إلى هذه المباراة رغم أنه لم يواجه فرقا قوية، إلا أن أوضاع الفريق الفنية في بداية الموسم إلى وقت قريب، وكذلك خوضه أول ثلاثة لقاءات خارج ملعبه جعلت الفريق يعاني حتى يصل إلى نصف النهائي، ففي دور الـ64 احتاج الاتحاد للأشواط الإضافية لتجاوز الجبيل بنتيجة 3/‏ 1، وفي دور الـ32 قلب تأخره أمام الوشم لفوز بهدفين لهدف، وفي دور الـ16 حقق الاتحاد الفوز على التقدم بثلاثية نظيفة، وفي دور الثمانية تجاوز الاتحاد ضيفه فريق الباطن بنتيجة 4/‏ 3.

في المقابل فريق النصر فإنه يدخل المواجهة بحثاً عن الثأر بعد أن هزمه الاتحاد في دوري المحترفين بنتيجة 2/‏ 3، وكذلك يسعى الفريق النصراوي للوصول إلى النهائي حيث كان آخر وصول له في عام 2015 وخسره أمام الأهلي وكذلك العام الذي سبقه 2014 وخسره من الهلال، ورغم المنافسة القوية بين النصر والهلال على لقب الدوري إلا أن النصر يولي اهتماماً كبيراً لهذا اللقاء حيث يبحث عن الجمع بين لقبي الدوري والكأس.

وجاء مشوار النصر للقاء الليلة سهلاً للغاية بعكس منافسه الاتحاد، حيث تمكن النصر من تجاوز جميع منافسيه بدون عناء وسجل هجومه 21 هدفاً ولم يلج مرماه أي هدف، ففي دور الـ64 فاز بسداسية نظيفة على الجندل، وفي دور الـ32 خماسية نظيفة على الأنصار، وعاد النصر ليحقق سداسية نظيفة أخرى وجاءت على حساب الفيحاء في دور الـ16، وتجاوز النصر فريق الجيل برباعية نظيفة في دور الثمانية.