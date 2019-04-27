سييرا وفيتوريا.. تأكيد أم رد اعتبار

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تتجدد المواجهة للمرة الثانية في شهر أبريل الجاري بين مدربي الاتحاد والنصر (التشيلي سييرا، والبرتغالي فيتوريا)، لكن هذه المرة في استاد الملك عبدالله بجدة، ضمن دور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك للموسم الحالي، إذ سبق أن التقيا في بداية الشهر ذاته على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات دوري كأس الأمير

تتجدد المواجهة للمرة الثانية في شهر أبريل الجاري بين مدربي الاتحاد والنصر (التشيلي سييرا، والبرتغالي فيتوريا)، لكن هذه المرة في استاد الملك عبدالله بجدة، ضمن دور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك للموسم الحالي، إذ سبق أن التقيا في بداية الشهر ذاته على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكانت الغلبة لـ«الداهية» الاتحادي سييرا الذي نجح في قيادة فريقه لتحقيق الفوز بنتيجة 3/‏2، ويسعى لتكرار انتصاره في مباراة «الكلاسيكو» الليلة، والوصول بفريقه لنهائي كأس الملك، والعمل على المحافظة على اللقب الذي حصده في الموسم الماضي، فيما يتطلع المدرب النصراوي فيتوريا لرد الاعتبار لخسارة فريقه في الدوري، وقيادة فريقه للتأهل لنهائي الكأس وحصد اللقب الغالي، فهل سيؤكد سييرا تفوقه للمرة الثانية أم يكسب فيتوريا مباراة الليلة؟.

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