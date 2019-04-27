شكرا لقرائتكم خبر عن «الفهد» عيونه على «الكأس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يسعى النجم الاتحادي فهد المولد لمواصلة تألقه وإبداعاته مع فريقه الموسم الحالي، إذ يطمح في قيادة فريقه للمباراة النهائية لكأس الملك في الموسم الحالي، بتجاوز عقبة النصر في مواجهة الكلاسيكو الليلة، على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات دور نصف النهائي في البطولة المحلية الكبرى.

المولد نجح في المساهمة بقوة في تحقيق فريقه للفوز على النصر في مباراة الدور الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي انتهت لصالح العميد 3/‏2.

واستطاع المولد هز شباك العالمي مرتين في الدوري ذهابا وإيابا، ويسعى لتكرار ذلك في مباراة الكأس الليلة، والمساهمة في وصول فريقه لنهائي أغلى الكؤوس المحلية.

الفهد الاتحادي يعيش حالة استقرار فنية رائعة مع زملائه اللاعبين منذ عودة «الداهية» سييرا لتدريب الفريق، ويعول عليه كثيرا في خارطة النمور، والمساهمة في تفعيل المهمات الفنية بالشكل الذي يقود العميد للفوز والوصول للمباراة الختامية.