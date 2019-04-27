شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمي» لا يخسر في «الجوهرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يخوض الفريق النصراوي مباراته السابعة على إستاد الجوهرة بجدة أمام الاتحاد منذ افتتاحه قبل 5 أعوام، ويقف التاريخ في صف العالمي، إذ تمكن من الفوز في المباريات الست التي لعبها ضد العميد على ذات الملعب، خمس منها بالدوري، ومباراة بالكأس، سجل خلالها 17 هدفا، بينما اهتزت شباكه 4 مرات فقط وخرج مرتين بشباك نظيفة.

وكانت أول مباراة لعبها النصر مع الاتحاد في الجوهرة موسم 2015 في مسابقة الدوري، وانتهت حينها بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وعاد العالمي في الموسم الذي يليه لينتصر بذات النتيجة لكن على مستوى مسابقة كأس الملك بذات الدوري، وبعدها بأقل من عشرين يوما عاد العالمي لجدة ليلعب مباراة دورية ضد الاتحاد وتمكن من تحقيق الانتصار الأكبر بخماسية نظيفة.

وكرر النصر فوزه في المواسم الثلاثة بالدوري في ملعب الجوهرة بنتائج واحد صفر وثلاثة واحد، وكان آخر لقاء جمع الفريقين على هذا الملعب في الدور الأول بالدوري هذا الموسم وانتهى بهدفي المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله مقابل هدف سجله فهد المولد، وخاض العالمي مباراتين أمام العميد في «الجوهرة» بوجود المدرب سييرا، وانتهت المباراتان بفوز نصراوي، ويعد «الجوهرة» مصدر تفاؤل لعشاق وجماهير الشمس خصوصا أمام الاتحاد نظرا إلى السجل الانتصاري للفريق أمام العميد بجدة.