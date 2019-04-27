«صراع الشباك»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أسهم مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله في تسجيل 13 هدفا من أصل 21 هدفا تم تسجيلها من قبل فريقه في بطولة كأس الملك الموسم الحالي، ونجح اللاعب في تسجيل وصناعة ثلثي أهداف العالمي بمباريات الكأس. المحترف المغربي في الفريق النصراوي حاليا يتصدر قائمة هدافي بطولة كأس الملك بتسجيله 12 هدفا في 4 مباريات، بينما صنع هدفا وحيدا، توزعت أهدافه في شباك الأندية الأربعة، إذ سجل «هاتريك» في مرمى فريق الجندل بالدور 64، ثم سجل «سوبر هاتريك» في شباك الأنصار بدور 32، وسجل أيضا «سوبر هاتريك» في مرمى الفيحاء بدور 16، وهز شباك الجيل بهدف وحيد في دور ربع النهائي، علما بأنه أضاع ضربة جزاء أمام الأنصار كانت ستقفز بعدد أهدافه لـ 13 ليسجل اسمه ليس هدافا للبطولة الموسم الحالي، بل الهداف التاريخي لكأس الملك منذ عودته قبل 11 عاما، ويطمح حمد الله في زيارة شباك العميد في المواجهة الثالثة الموسم الحالي، بعد أن وصل لمرمى الاتحاد في مباراتي الدوري بتسجيل هدفين ذهابا ومثلها إيابا. في المقابل تعول جماهير الاتحاد على المهاجم الصربي بريجوفيتش في مواجهة النصر الليلة على استاد الجوهرة بجدة، ضمن دور نصف النهائي لكأس الملك الموسم الحالي، إذ تترقب مواصلة اللاعب للتهديف وهز شباك الخصم، والمساهمة مع زملائه في تحقيق الفوز والتأهل للمباراة الختامية، وكان بريجوفيتش نجح في هز شباك العالمي مرتين في مباراة الفريقين في الدور الثاني من دوري كأس الأمير أسهم مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله في تسجيل 13 هدفا من أصل 21 هدفا تم تسجيلها من قبل فريقه في بطولة كأس الملك الموسم الحالي، ونجح اللاعب في تسجيل وصناعة ثلثي أهداف العالمي بمباريات الكأس. المحترف المغربي في الفريق النصراوي حاليا يتصدر قائمة هدافي بطولة كأس الملك بتسجيله 12 هدفا في 4 مباريات، بينما صنع هدفا وحيدا، توزعت أهدافه في شباك الأندية الأربعة، إذ سجل «هاتريك» في مرمى فريق الجندل بالدور 64، ثم سجل «سوبر هاتريك» في شباك الأنصار بدور 32، وسجل أيضا «سوبر هاتريك» في مرمى الفيحاء بدور 16، وهز شباك الجيل بهدف وحيد في دور ربع النهائي، علما بأنه أضاع ضربة جزاء أمام الأنصار كانت ستقفز بعدد أهدافه لـ 13 ليسجل اسمه ليس هدافا للبطولة الموسم الحالي، بل الهداف التاريخي لكأس الملك منذ عودته قبل 11 عاما، ويطمح حمد الله في زيارة شباك العميد في المواجهة الثالثة الموسم الحالي، بعد أن وصل لمرمى الاتحاد في مباراتي الدوري بتسجيل هدفين ذهابا ومثلها إيابا. في المقابل تعول جماهير الاتحاد على المهاجم الصربي بريجوفيتش في مواجهة النصر الليلة على استاد الجوهرة بجدة، ضمن دور نصف النهائي لكأس الملك الموسم الحالي، إذ تترقب مواصلة اللاعب للتهديف وهز شباك الخصم، والمساهمة مع زملائه في تحقيق الفوز والتأهل للمباراة الختامية، وكان بريجوفيتش نجح في هز شباك العالمي مرتين في مباراة الفريقين في الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي كسب العميد نتيجتها 2/‏3. النجم الاتحادي بريجوفيتش بعد تألقه في مواجهة النصر في الدوري خضع للراحة والتأهيل ولم يشارك في مباراتي الاتفاق في الدوري، ولوكومومتيف في البطولة الآسيوية، وحصل على إذن من الإدارة الاتحادية للمشاركة في احتفالات فريقه السابق باوك اليوناني بمناسبة حصوله على لقب الدوري اليوناني بعد 34 عاما، وعاد منتصف الأسبوع الحالي وسط روح معنوية عالية للمشاركة في تدريبات العميد، من أجل خوض مواجهة النصر في دور الأربعة في البطولة المحلية الكبرى.



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