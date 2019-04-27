شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والفيحاء يغيّبان الشمراني والسالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" ( جدة)

سيغيب المهاجمان ناصر الشمراني وعبدالله السالم عن مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر في نصف نهائي كأس الملك؛ بسبب نظام البطولة الذي يمنع مشاركة لاعب مع فريقين مختلفين بذات البطولة، ولن يتواجد المهاجم الاتحادي ناصر الشمراني ضمن قائمة فريقه لمشاركته مع فريقه السابق الشباب، وأيضا سيغيب المهاجم النصراوي يوسف السالم لمشاركته مع فريقه السابق الفيحاء في نفس البطولة في الأدوار التمهيدية.

في المقابل سيتواجد اللاعبان الاتحادي عبدالعزيز البيشي، والنصراوي عبدالله الخيبري من النصر في قائمة الفريقين، نظرا لعدم مشاركتهما مع سابقا مع الفيصلي والشباب في الأدوار التمهيدية في كأس الملك، إذ لعب البيشي مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الأمم الآسيوية في يناير الماضي، بينما حرمت الإصابة الخيبري من المشاركة بعد استبعاده عن قائمة «الأخضر» لينتقل اللاعبان فيما بعد في الفترة الشتوية دون أن يشاركان في مباريات الكأس، ليتمكنا من اللعب مع العالمي والمونديالي في باقي المباريات في البطولة.