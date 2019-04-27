شكرا لقرائتكم خبر عن «السيتي» يحبط «الريدز» بالانتصار على «الجار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أحبط مانشستر سيتي مطارده على لقب الدوري الإنجليزي ليفربول بعدما انتصر على مضيفه وجاره مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.

وانتقلت أفضلية إحراز لقب الدوري الإنجليزي، في مباراة مؤجلة من الجولة 31، لتنتقل أفضلية تحقيق الدوري للسيتزن.

أحرز هدفي سيتي كل من برناردو سيلفا (54) وليروي ساني (66).

ومع تبقي 3 جولات على نهاية المسابقة، يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري برصيد 89 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، فيما تجمد رصيد يونايتد عند النقطة 64 في المركز السادس.

في وقت خرج مدرب مانشستر سيتي جوارديولا بتصريحات دبلوماسية يؤكد فيها بأن فريقه المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز، ومطارده ليفربول، يستحقان بالفوز بلقب المسابقة، بعدما وصلا إلى هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة مع تبقي 3 جولات على النهاية.

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وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب انتهاء المباراة: «الفريقان يستحقان اللقب، لكن هناك فائز واحد فقط، الفريق الذي سيخسر لا يتوجب عليه الشعور بالندم لأنه قدم كل شيء، عادة ما تحتفل كثيرا بعد انتصارات كهذه، لكن يتوجب علينا التحلي بالهدوء».

وتحدث جوارديولا عن مباراة الديربي قائلا: «أفهم الضغط الواقع علينا، وتجلى ذلك هنا في أولد ترافورد بوجود انطلاقات ماركوس راشفورد وجيسي لينجارد من الخلف، أخبرت اللاعبين بأنه يتوجب علينا اللعب من أجل الفوز، لم يكن مهماً أن نتلقى الأهداف».

وأضاف: «الآن نذهب إلى بيرنلي (المباراة المقبلة)، ونعلم كم سيكون الأمر صعبا، من المهم التمتع بالهدوء، لسنا أبطالا بعد مع تبقي 3 جولات على النهاية، أن نحظى مع ليفربول بهذا الكم من النقاط أمر لا يصدق، أخبرت اللاعبين لا تقرؤوا غدا، لا تجلسوا أمام التلفاز، فقط ارتاحوا وناموا كثيرا قبل الذهاب إلى بيرنلي».

من جهتها تغنت الصحف الإنجليزية بانتصار السيتي، وخرجت صحيفة «ميرور» بعنوان «بلوتيفول - (أزرق جميل)» وأضافت: «سيتي يسجل هدفين ليغرق يونايتد ويضع الضغط على ليفربول».

وتناولت صحيفة «جارديان» فوز سيتي بالديربي بعنوان «عال وعملاق» وأضافت «سيلفا وساني يسجلان ليضعا سيتي عديم الرحمة في قمة سباق اللقب». ونشرت صحيفة «تيليجراف» صورة كبيرة لبرناردو سيلفا لدى احتفاله بهدفه في مرمى يونايتد، مع عنوان يقول «هيئة الأبطال».