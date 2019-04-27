شكرا لقرائتكم خبر عن «الشقردية» يحمّلون الرئيس والمدرب الخسارة.. ويطالبون بالإقالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

طالبت الجماهير الهلالية عبر «تويتر» بعد الخسارة الكبيرة وغير المتوقعة أمام التعاون في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود وخروجه من بطولة كأس الملك، بأن يقدم رئيس النادي استقالته بعد هذه المباراة، إضافة إلى إقالة المدرب زوران الذي عبث بالفريق بشكل لم يعهده الهلاليون من قبل، ورأوا أن الهلال مع زوران، ورئيس النادي الأمير محمد بن فيصل، أصبح هزيلاً فنياً وإدارياً، وهذا الأمر لا يمكن السكوت عليه، فأي محب للكيان الهلالي لا يمكن أن يقف صامتاً على ما يحدث للفريق هذا الموسم، وتحديداً بعد إقالة الرئيس السابق سامي الجابر، والمدرب البرتغالي خيسوس، معتبرين أن الإدارة الهلالية هي السبب في تدني مستوى الهلال، بتصريحاتها غير المبررة في وقت سابق، وإخراج الفريق عن الملعب، وهو ما لم يتعود عليه الهلاليون في تاريخهم المرصع بالبطولات، مستغربين العبث الكبير من المدرب، خصوصاً في إراحته مساء أمس الثنائي جوفينكو ونواف العابد وهما الأقل مشاركة مع الهلال، إذ ليس لديهما أي ضغوطات أو إرهاق، يذكر أن الهلال خلال هذا الأسبوع خسر بطولتين؛ «العربية»، و«كأس الملك».