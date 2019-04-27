شكرا لقرائتكم خبر عن «يد الوحدة» تضم الدوري للكأس وتتأهل لبطولة العالم للأندية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

حقق نادي الوحدة لقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي الحالي، وتأهل لبطولة العالم للأندية «سوبر غلوب» المقرر إقامتها أغسطس المقبل في المملكة، بعد تصدره سلم الترتيب العام للدور النهائي من بطولة الدوري (مجموعة تحديد المراكز من الأول إلى السادس) برصيد 15 نقطة، عقب تفوقه على الأهلي بنتيجة (35/22)، في اللقاء الذي جرى بينهما أمس على صالة الشرائع بمكة المكرمة، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من الدور النهائي للبطولة. وبعد نهاية المباراة، توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع وأعضاء مجلس الإدارة، لاعبي نادي الوحدة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة للمرة الثالثة في تاريخهم، ليضم الوحدة الدوري لكأس الأمير سلطان بن فهد. وكان رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي، نجح في جمع رؤساء النادي السابقين في منصة التتويج وعلى رأسهم جمال تونسي، عبدالمعطي كعكي، السفير محمد طيب، حازم اللحياني، حاتم عبدالسلام وهشام مرسي. وأشار خيمي إلى أنه ليس لديه أي خلاف مع الوحداويين كافة، وأنه جمعهم في هذا المحفل «لرد الدين لهم على ما قدموه في السنوات الماضية لهذا الكيان، ولدعم اللاعبين قبل هذه المباراة الحاسمة، وتحقق ذلك والإنجاز يجير للجميع وبأسم نادي الوحدة»، مقدما شكره لتركي آل الشيخ على دعمه النادي.