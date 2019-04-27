شكرا لقرائتكم خبر عن القاسم: وصولنا للنهائي شرف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبر رئيس التعاون محمد القاسم، عن سعادته بالفوز الكبير والتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية في تاريخ ناديه، إثر فوزه على الهلال بنتيجة 5/0، في اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مبديا سعادته الكبيرة بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، الذي يعتبر شرفا لكل تعاوني، مقدما شكره للاعبين والجهازين الفني والإداري على الجهد الذي بذلوه من أجل تحقيق هذا الإنجاز. وأضاف: «غضبت بعض الجماهير لعدم مشاركة نجوم الفريق أساسين في اللقاء، لكن المدرب هو من رسم التكتيك المناسب للفوز على الهلال، ولا يوجد مدرب في العالم يبحث عن الخسارة، وفي النهاية كسب الجولة بفوزه الكبير على الهلال».



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