شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يهرب من الإعلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفض مدرب الهلال زوران ماميتش، تبرير خسارته القاسية من التعاون أمس، في اللقاء الذي جمعهما على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، بعدم حضوره المؤتمر الصحفي المقرر عقده عقب اللقاء، إذ شوهد زوران يغادر الملعب سريعا، رافضا الإنصات لمسؤولي الإعلام في الملعب.



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