السكري «يهد» الزعيم

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) سحق التعاون مضيفه الهلال بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما أمس (الجمعة) على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل «سكري القصيم» للمباراة الختامية للمسابقة نفسها، ويكرر التعاون إنجازه الذي حققه قبل 29 عاما باللعب للمرة الثانية في نهائي المسابقة. أحرز أهداف التعاون ساندرو مانويل، عبدالفتاح آدم، سيدريك أميسي، ليندر تاوامبا وإبراهيم الزبيدي، وشهد اللقاء سيطرة تعاونية على مجريات المباراة التي تعامل معها المدرب التعاوني بيدرو إيمانويل بذكاء، معتمداً على سرعة الثلاثي ربيع السفياني، وعبدالفتاح آدم، ونيلدو بيترولينا، فيما دفع مدرب الهلال زوران ماميتش ثمن حجب نجوم الفريق، إذ ضاعت هيبة الهلال، وتلقى هزيمة ثقيلة لن ينساها التاريخ، ليودع الهلال ثالث بطولات الموسم بعد كأس السوبر السعودي المصري والبطولة العربية، فيما ينتظر التعاون الفائز من لقاء الليلة الذي يجمع الاتحاد بالنصر.

سحق التعاون مضيفه الهلال بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما أمس (الجمعة) على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل «سكري القصيم» للمباراة الختامية للمسابقة نفسها، ويكرر التعاون إنجازه الذي حققه قبل 29 عاما باللعب للمرة الثانية في نهائي المسابقة. أحرز أهداف التعاون ساندرو مانويل، عبدالفتاح آدم، سيدريك أميسي، ليندر تاوامبا وإبراهيم الزبيدي، وشهد اللقاء سيطرة تعاونية على مجريات المباراة التي تعامل معها المدرب التعاوني بيدرو إيمانويل بذكاء، معتمداً على سرعة الثلاثي ربيع السفياني، وعبدالفتاح آدم، ونيلدو بيترولينا، فيما دفع مدرب الهلال زوران ماميتش ثمن حجب نجوم الفريق، إذ ضاعت هيبة الهلال، وتلقى هزيمة ثقيلة لن ينساها التاريخ، ليودع الهلال ثالث بطولات الموسم بعد كأس السوبر السعودي المصري والبطولة العربية، فيما ينتظر التعاون الفائز من لقاء الليلة الذي يجمع الاتحاد بالنصر.

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