الوحدة عالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

حجز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة موقعه في بطولة كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) التي تستضيفها السعودية لمدة 4 أعوام (2019، 2020، 2021، 2022) وذلك بنجاحه في خطف لقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز للمرة الثالثة، بتغلبه أمس على الأهلي 35-22 بصالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وتصدره البطولة برصيد 15 نقطة كفلت له حسم اللقب وإضافته إلى بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد التي حققها في 9 مارس الماضي.

وسبق أن حقق الوحدة بطـولة الـدوري عامي 2000 - 2009.

ونال الكواسر صدارة المجموعة بعد تحقيق 7 انتصارات وتعادل وخسارتين.

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وأسهمت تعاقدات الإدارة برئاسة حاتم خيمي والمشرف على كرة اليد باسم خياط، واللجنة الفنية المشكلة من خبراء وحداويين في اللعبة وهم: أدهم خيمي ومشعل القرشي ومحمد القرشي، في دعم الفريق بلاعبين دوليين محليا وخارجيا نجحوا في قيادة الفريق إلى منصات التتويج.

من جانبه أهدى حاتم خيمي البطولة إلى الرئيس الفخري، رئيس مجلس أعضاء الشرف، تركي آل الشيخ، وقال «البطولة هدية لرجل قدم للوحدة دعما لا محدودا، ووفر كامل الاحتياجات والإمكانات التي أسهمت بعد الله في تحقيق اللقب والإنجاز، كما نهنئ جمهور الوحدة العريض بهذا الإنجاز الذي يستحقونه»، مشيرا إلى أن خطف اللقب منح النادي الأحقية في المشاركة بكأس العالم (سوبر جلوب) كإنجاز غير مسبوق.

وأضاف «أبارك لجميع المشرفين والعاملين واللاعبين على جهودهم الكبيرة في تحقيق هذا الإنجاز والذي يأتي امتدادا لتحقيق بطولة الكأس».

من جهته أوضح نائب رئيس النادي عبدالله خوقير أن هذه البطولة أتت نتيجة عمل وتخطيط متواصل خلال الأشهر الماضية، وقال «بحمد الله تكللت كل الجهود وبتوفيق الله في تحقيق هذه البطولة التي نهديها لرئيس أعضاء الشرف تركي آل الشيخ وإلى جمهور الوحدة بصفة عامة».

يذكر أن اللقاء حظي بحضور عدد من رؤساء النادي السابقين وأعضاء الشرف والمهتمين بتاريخ الوحدة.