شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك: جروس ما بيسمعش كلام حد وربنا يعدى شهره على خير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن جروس المدير الفنى للفريق الأبيض ينفذ كل ما يدور فى عقله دون السماع لأحد.

قال منصور خلال تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور: "ربنا يهديك جروس ويعدى الشهر ده على خير خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الشهر".

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تابع رئيس نادى الزمالك: "يوسف أوباما أبلغ جروس فى مران الأمس بمشاركته فى مركز غير مركزه الأصلى".

أكمل: "رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة سوف يفتتحان الإنشاءات الجديدة بنادى الزمالك وسط تجاهل إعلامى تام وقنوات تونسية صورت داخل النادى وقالوا لم نر هذه الإنشاءات فى العالم".