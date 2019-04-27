شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: مفيش مباراة توقعنى مع تركى آل الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن تركى آل الشيخ رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم ومالك نادى بيراميدز كون فريقا قويا استطاع أن ينافس على بطولة الدورى المصرى. قال منصور خلال تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور: "مفيش مباراة هتوقع بينى وبين تركى آل الشيخ خاصة أنه رجل محترف فى الاستثمار". أكمل: "طالبت جمهور الزمالك بعدم التعرض للأهلى فى مباراة النجم الساحلى ولو حصل هخلى المدرجات على الفور".

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