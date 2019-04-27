شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: الجمهور اتهمنى بالتشاؤم لما قلت الدورى لم يحسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادى الزمالك إن مباراة النجم الساحلى المقر لها غد الأحد على ملعب برج العرب فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية صعبة جدا.

أضاف أمير مرتضى فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" بطولة الكونفدرالية فى المراحل الأخير وكل الفرق التى وصلت لنصف النهائى تملك خبرات كبيرة".

تابع أمير مرتضى: "النجم الساحلى يمتلك لاعبين كبار وجمهور عظيم لكن لاعبي الزمالك مركزين فى اللقاء ويقدرون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم".

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أكمل: "الزمالك طوى صفحة الدورى المصرى بعد الخسارة أمام بيراميدز بإيجابياتها وسلبياتها ولاعبي الزمالك لديهم من الخبرات ما يؤهلهم للفصل بين الدورى والكونفدرالية".

وأردف: "تعرضت للهجوم الجمهور دعانى بالمتشائم عندما قلت إن بطولة الدورى لم تحسم بعد عندما كنا نتخطى أقرب المنافسين بسبع نقاط".

اختتم المشرف على الكرة بفريق الزمالك أن الأبيض سينهى الموسم بالتتويج ببطولة الدورى والكونفدرالية.