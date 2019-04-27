فوز ملغوم للوداد المغربي على صانداونز الجنوب أفريقي بالرباط

اسماء السيد - الرباط: حقق الوداد البيضاوي المغربي، الجمعة، فوزا ملغوما وغير مريح، بهدفين لواحد على مستضيفه ماميلودي صانداونز الجنوب أفريقي، على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط، لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم.

وجاء اللقاء، الذي أداره الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، قويا بين الطرفين، فتبادلا الهجمات، قبل أن يتمكن صلاح الدين السعيدي من افتتاح التسجيل للوداد المغربي في الدقيقة 26، مستغلا تمريرة من اسماعيل الحداد.

وواصل الوداد المغربي ضغطه على أمل تعزيز النتيجة لكن من دون نتيجة، قبل أن يستغل اللاعب الجنوب أفريقي إنيللي نغونغا ارتباكا في الدفاع المغربي، سجل منه هدف التعادل في الدقيقة 42.

ودخل الوداد المغربي الشوط الثاني على أفضل وجه، حيث سجل له بديع أووك هدفه الثاني في الدقيقة 47، ليواصل محاولاته لتعزيز النتيجة من دون أن يتمكن من ذلك، إما لرعونة لاعبيه أو غياب التركيز أو توفق الدفاع الجنوب أفريقي بقيادة حارسه في صد محاولات رفاق اسماعيل الحداد.

ودفع المدرب التونسي فوزي البنزرتي، خلال هذا اللقاء، بتشكيلة شهدت حضور محمد رضى التكناوتي في حراسة المرمى، وأشرف داري ومحمد الناهيري وشيخ كومارا وعبد اللطيف نوصير في خط الدفاع، ووليد الكارتي وصلاح الدين السعيدي وإبراهيم النقاش في خط الوسط، وإسماعيل الحداد وباباتوندي وبديع أووك في خط الهجوم، مع تسجل غياب محمد أوناجم للإصابة.

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وسيكون على الفريق المغربي التعامل جيدا، في لقاء الإياب، بعد أسبوع، ببريتوريا، مع نتيجة لقاء الذهاب، خصوصا بعد تلقي شباكه هدفا داخل الديار.

ومن المنتظر أن يجمع لقاء نهائي المسابقة بين الفائز في المواجهة التي تجمع الوداد المغربي بماميلودي صانداونز والفائز في المواجهة التي تجمع الترجي التونسي بتي بي مازيمبي الكونغولي.

ويسعى الوداد البيضاوي، الممثل الوحيد لكرة القدم المغربية في دوري أبطال أفريقيا، تحت قيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، إلى تكرار إنجاز 2017 حيث توج بطلاً للقارة في هذه المسابقة بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة.