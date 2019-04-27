شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..رئيس الإسماعيلى يجتمع باللاعبين والجهاز الفنى لمناقشة أسباب النكسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم السبت إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى والمشرف العام على الكرة اجتماعاً مع اللاعبين فى حضور الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى سيدومير للحديث عن النكسة التى طالت نتائج الدراويش فى الفترة الأخيرة.

وأعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى تشكيل الجهاز الفنى المعاون لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة ،ويضم الجهاز كل من محمود جابر مدرب عام وعطية صابر مدرب مساعد وصبرى المنياوى مديرا للكرة مع استمرار سعفان الصغير فى منصب مدرب حراس المرمى ، لاسيما بعد أن تقدم الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة بإستقالتهما عقب مباراة دجلة، وعقب إجتماع مجلس إدارة النادى تمت الموافقة على قبول اعتذار الثنائى مع تقديم الشكر على المجهود الذى بذلوه الفترة الماضية بإعتبارهما من أبناء النادى وسيكون لهما دورا فعالا مع النادى فى مناصب أخرى.

وكان الإسماعيلي قد تلقي هزيمة قاسية بثلاثة أهداف دون رد في ختام الجولة 30 للدوري علي ستاد بتروسبورت مما دفع المجلس لعقد اجتماع طارئ لمناقشة اتخاذ قرارات مصيرية لتعديل وضع الفريق.