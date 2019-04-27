شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي اليوم يُحدد مصير محمد هاني من مباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمد هانى، ظهير أيمن فريق الأهلي، لفحص طبى اليوم، السبت، لتحديد قدرته على اللحاق بمباراة الجيش المقبلة فى الدورى الممتاز، وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، إن هانى أجرى أشعة على العضلة الأمامية، وكذلك سيخضع لفحص طبى اليوم لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة الجيش.

وأوضح أن الفحوصات المبدئية قبل مباراة المصرى الأخيرة أكدت صعوبة لحاقه بمباراة الطلائع الجيش، ولكن هناك فحصا أخيرا سيخضع له اللاعب غداً لتحديد موقفه بشكل عام من اللحاق بالمباراة.

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كان الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي قد منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس الجمعة بعد الفوز على المصري بثنائية نظيفة أمس الأول في الدوري الممتاز.

ويبدأ الأهلي عصر اليوم ،السبت، على ملعب التتش بالجزيرة الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المحدد لها الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية في الجولة الـ31 للدوري الممتاز.