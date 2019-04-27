شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة قبل الأخيرة بدورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، السبت ، لقاءات قوية فى الجولة قبل الأخيرة من منافسات دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2018 /2019 .

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وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة والأهلى مع الجزيرة والاوليمبى مع الزمالك .

بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها غدا الأحد لقاءات بين كلا من ، طلائع الجيش مع سبورتنج و هليوبوليس مع سموحة و الاوليمبى مع الجزيرة و الأهلى مع الزمالك .