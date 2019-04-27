الارشيف / اخبار الرياضه

لقاءات قوية فى الجولة قبل الأخيرة بدورى محترفى كرة اليد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة قبل الأخيرة بدورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، السبت ، لقاءات قوية فى الجولة قبل الأخيرة من منافسات دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2018 /2019 .

 

Advertisements

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة والأهلى مع الجزيرة والاوليمبى مع الزمالك .

 

بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها غدا الأحد لقاءات بين كلا من ، طلائع الجيش مع سبورتنج و هليوبوليس مع سموحة و الاوليمبى مع الجزيرة و الأهلى مع الزمالك .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاءات قوية فى الجولة قبل الأخيرة بدورى محترفى كرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا