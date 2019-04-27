شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى يطلب الإطلاع على جدول مباريات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب صبرى المنياوى مدير الكرة الجديد للاسماعيلى من طارق أبو الليل المدير الادارى للفريق الاطلاع على جدول مباريات الدراويش فى الدوري وكأس مصر كاملا من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة.

وأعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى تشكيل الجهاز الفنى المعاون لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة ،ويضم الجهاز كل من محمود جابر مدرب عام وعطية صابر مدرب مساعد وصبرى المنياوى مديرا للكرة مع استمرار سعفان الصغير فى منصب مدرب حراس المرمى، لاسيما بعد أن تقدم الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة بإستقالتهما عقب مباراة دجلة، وعقب اجتماع مجلس إدارة النادى تمت الموافقة على قبول اعتذار الثنائى مع تقديم الشكر على المجهود الذى بذلوه الفترة الماضية باعتبارهما من أبناء النادى وسيكون لهما دورا فعالا مع النادى فى مناصب أخرى.

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وكان الاسماعيلي قد تلقي هزيمة قاسية بثلاثة أهداف دون رد في ختام الجولة 30 للدوري علي ستاد بتروسبورت مما دفع المجلس لعقد اجتماع طارئ لمناقشة اتخاذ قرارات مصيرية لتعديل وضع الفريق