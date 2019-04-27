شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مرتضى منصور يتهم إيهاب جلال ببيع مباراة المصرى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصري البورسعيدى باع مباراته الماضية أمام الأهلى، والتى انتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة. Advertisements لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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