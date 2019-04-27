شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق نموذج "محاكاة بطولة أفريقيا" بمركز شباب الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم، السبت نموذج "محاكاة بطولة أفريقيا" في تمام الرابعة عصرا بمركز شباب الجزيرة.

يحضر حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسفراء الدول الإفريقية المتأهلة لبطولة أفريقيا، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية وأعضاء لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب.

يضم حفل الافتتاح فقرات استعراضية افريقية، وعروض رياضية، بالإضافة إلى عرض بركشن وزارة الشباب والرياضة.

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يهدف تنفيذ هذا النموذج إلى تنمية وتعضيد الروابط بين الجاليات الأفريقية المقيمة بمصر ووزارة الشباب والرياضة، خلق روح من الإيجابية تنعكس على أسلوب وطريقة التشجيع.

يأتي ذلك في إطار تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، تأكيداً على الدور الإيجابي للرياضة باعتبارها القوة الناعمة التي تسهم في التقريب بين الشعوب.

ومن المقرر أن تقام البطولة بنفس القرعة التي أجريت لبطولة أفريقيا وبنفس المجموعات.