شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدربين تألقوا بالدور الثانى فى الدورى المصري.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت النسخة الـ 60 من بطولة الدوري، وش السعد على بعض المدربين الذين استطاعوا تقديم أداء متميز مع فرقهم في الفترة الماضية، جعلتهم ضمن أفضل المدربين المتواجدين على الساحة في الوقت الحالي.

وتألق بعض المدربين، بعدما كانوا يعانون غياب التوفيق، في تجاربهم التدريبية الأخيرة كما تألق البعض الأخر في أول ظهور لهم في الدوري المصري.

ولعل معظم المدرِّبين الذين ظهروا بمستوي متميز منذ مطلع هذا الموسم، لم يكن أحد يتوقع أنهم سيظهرون بمستوي متميز مع أنديتهم، بل توقع الغالبية العظمي فشلهم، لأسباب مختلفة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 " 4 مدربين حقّقوا المفاجأة بالتألق في الدورى الثانى من بطولة الدوري المصري .

رامون دياز

أعلن نادى بيراميدز عن التعاقد مع الأرجنتينى رامون دياز لتولى الإدارة الفنية للفريق الكروى خلال الفترة المقبلة، خلفاً للتوأم حسام وإبراهيم حسن، اللذان أقيلا بعد التعادل مع الزمالك 3/3 بمسابقة الدورى العام و تمكن من تصدر الفريق جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 63 نقطة بعد ما كان بعيدا عن المنافسة.

عماد النحاس

نجح عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، في تغيير وجه نظر البعض فيه بأنه مدرب تخصص هبوط الفرق إلى دوري المظاليم بعد تجربته مع أسوان والشرقية في المواسم الماضية، وذلك عقب الطفرة الكبيرة التي حققها مع ذئاب الجبل منذ توليه المهمة الفنية خلفًا لعلاء نبيل، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وعندما تولى النحاس، المهمة الفنية للمقاولون كان يتواجد الفريق في المركز الاخير برصيد 7 نقاط، الا انه نجح في قيادة النادي للمنافسة على المربع الذهبي ط، بعدما خاض مع الفريق 8 مباريات حقق الغوز في 6 لقاءات وتعادل في مباراة وخسر في اخرى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول الدوري برصيد ٢٦ نقطة جمعها من ٨ انتصارات وتعادلين وتعرض للهزيمة في 7 مباريات أحرز لاعبوه ٢٤ هدفًا ودخلت مرماه ١٨ هدفًا ولديه مباراة مؤجلة أمام المصري البورسعيدي.

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محمد عودة

أعلن نادي بتروجيت تعيين محمد عودة مدير فني للفريق فى المباريات المتبقية من بطولة الدوري الموسم الحالي بعد رحيل مؤمن سليمان عن وقت صعب من الموسم ولكن تمكن عودة من النجاح لإضفاء جو من الاستقرار على الفريق بعد النجاحات التى حققها عودة مع الفريق البترولى ونجاحه فى ابعاده عن منطقة الهبوط بعدما كان الفريق أحد المرشحين بقوة للهبوط للقسم الثانى .

يحتل بتروجيت المركز الـ13 فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة.

حمادة صدقى

أعلن نادي الجونة عن التعاقد مع المدير الفني حمادة صدقي من اجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم في خلال الفترة المقبلة بعد رحيل المدير الفني السابق هشام زكريا وفى ذلك الوقت عانى فريق الجونة عندما احتل المركز الثالث عشر في ترتيب اندية جدول الدوري المصري الممتاز بعيداً عن مراكز الخطورة بنقطتين ولكن تمكن صدقى من ضمان بقاء الفريق الساحلى بعدما أحتل فريق الجونة المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 35 نقطة .