شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التتويج ببطولة الجونة.. على فرج: كريم عبد الجواد أحرف مني ورامي عاشور من كوكب ثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واصل علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش وبطل العالم تقديم العروض القوية خلال الموسم الجاري ليتوج البطل المصري ببطولة الجونة المفتوحة للاسكواش بعد تغلبه على منافسه كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف السادس في المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة.

وتصنف بطولة الجونة بفئة بطولات البلاتينيوم وهي أعلى فئة ببطولات الاتحاد الدولي للاسكواش حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات .

الخليج 365 تحدث مع بطل وادي دجلة حول أدائه المتطور في الموسم الجاري و الذي مكنه من حصد أكثر من لقب مؤخرا.

وسألناه،"كنت تتمنى قراءة أفكار كريم عبد الجواد باعتباره أصعب منافسيك.. هل تم ذلك في المباراة النهائية؟"

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لا لم أتمكن من قراءة أفكار كريم لكن حاولت قدر الإمكان أن تكون المباراة بدنية أكثر من كونها ذكاء داخل الملعب لأن عبد الجواد أفضل مني في الناحية الحرفية، المباراة كانت قريبة من كريم أيضا لولا إصابة الكاحل التي تعرض لها وأعاقته عن الاستكمال بنفس القوة التي بدأ بها المباراة.

كانت روح رياضية منك عقب المباراة أن تقول بأن كريم عبد الجواد هو الأحرف في الاسكواش بعد اعتزال رامي عاشور صف لنا ذلك التصريح ؟

رامي عاشور لاعب من كوكب ثاني مهارة طبيعية لا يمكن لأحد أن يتنافس معه، ويأتي بعده في الحرفية كريم عبد الجواد ولديه كرات خاصة لا يمكن لاحدنا تكرارها .

جي بي مورجان..بطولة العالم..دي بي دي..وبطولة الجونة توجت بهم جميعا ما سر ثبات المستوى؟

سعيد جدا بثبات المستوى فالمهم هو الاستمرارية ليس مجرد الفوز ببطولة ولكن الاستمرار في المنافسة وهذا ما كنت أعمل عليه منذ فترة وتحققت خلال الموسم الحالي.