ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على هدرسفيلد.. وقائمة الهدافين بعد تألق صلاح.. والمباريات المتبقية للريدز والسيتي

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول، فوزا سهلا، على ضيفه، هدرسفيلد، بخماسية نظيفة، سجل خلالها محمد صلاح هدفين، وصنع أخر، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، بملعب آنفيلد، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ساديو ماني "هدفين"، وصلاح "هدفين"، فيما سجل كايتا هدفا من صناعة النجم المصري.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده لـ91 نقطة، في الصدارة مؤقتا، متفوقا على مانشستر سيتي بـنقطتين، فيما تجمد هدرسفيلد عند 14 نقطة في المركز الأخير.

وسيواجه مانشستر سيتي، بيرنلي، في إطار نفس الجولة، الأحد.

المباريات المتبقة لليفر والسيتي

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ويرصد الموجز المباريات المتبقة لليفربول ومان سيتي، في إطار صراعهما على اللقب.

مباريات ليفربول: نيوكاسل- وولفرهامبتون

مباريات السيتي: بيرنلي- ليستر- برايتون

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، اعتلى صلاح الصدارة بـ21 هدفا، يليه ماني بـ20 هدفا، ثم أجويرو، وأوباميانج بـ19 هدفا لكل منهما.

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