فيديو| ليلة تألق ’’صلاح‘‘ أمام ’’هدرسفيلد‘‘: هدفان وأسيست واحتفال جديد.. ورقم قياسي.. وإشادة تاريخية من كلوب

كتب: ضياء السقا

قاد النجم المصري محمد صلاح ليفربول لاكتساح ضيفه هيدرسفيلد بخماسية نظيفة، سجل خلالها هدفين، وصنع أخر، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، بملعب آنفيلد، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ساديو ماني "هدفين"، وصلاح "هدفين"، فيما سجل كايتا هدفا من صناعة النجم المصري.

احتفال جديد

وفي لقطة طريفة، احتفل صلاح عقب هدفه الثاني، بطريقة جديدة، حيث جلس على الأرض واتخذ وضعية رياضة اليوجا.

وقدم النجم المصري مباراة رائعة، وكاد أن يحرز المزيد من هدف، لولا الحظ.

صدارة الهدافين

وبذلك اعتلى الفرعون المصري صدارة الهدافين بـ21 هدفا، يليه ماني بـ20 هدفا، ثم أجويرو، وأوباميانج بـ19 هدفا لكل منهما.

أرقام قياسية

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وأصبح النجم المصري أفضل هداف إفريقي حتى الآن في دوريات أوروبا الكبري، الانجليزي، الايطالي، الالماني، الاسباني، الفرنسي، متفوقاً على زميله السنغالي ساديو ماني صاحب الـ 20 هدفاً والذي يحتل المركز الثاني في القائمة.

ويحتل الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال المركز الثالث برصيد 19 هدفاً متساوياً مع الإيفواري نيكولاس بيبي مهاجم ليل الفرنسي.

كما حقق صلاح رقما قياسيا، حيث أصبح أكثر من سجل أهداف لليفربول في 100 مباراة.

إشادة من كلوب

من جانبه، أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بأداء صلاح قائلا: "هو لاعب لا يُصدق.. اليوم شاهدنا ما فعله، فقد سجل الهدف الأول، ثم أضاف الثاني له في المباراة، وكان يأمل في إضافة المزيد ليرفع من رقمه القياسي ويستمر في صناعة التاريخ".

وأضاف: "الآن هو من جديد في صدارة هدافي الدوري الانجليزي كما فعل الموسم الماضي، واستطاع أن يرفع سجله مع الفريق، ونحن وصلنا لما وصلنا إليه بفضل مجهوده".

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده لـ91 نقطة، في الصدارة مؤقتا، متفوقا على مانشستر سيتي بـنقطتين، حيث سيواجه السيتي بيرنلي، في إطار نفس الجولة، فيما تجمد هدرسفيلد عند 14 نقطة في المركز الأخير.

شاهد هدفي صلاح والأسيست وطريقة احتفاله الجديدة