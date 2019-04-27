ليفربول يسحق ضيفه بخماسية

عاد فريق ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة، بفوزه على هيدرسفيلد تاون 5-0، في الليلة التي عاد فيها نجم الفريق محمد صلاح إلى صدارة هدافي المسابقة بـ21 هدفاً.

وتقدم ليفربول بهدف سجله نابي كيتا بعد مرور 16 ثانية فقط على بداية اللقاء، ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 23 ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأولى ثم عاد ماني وسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 66 ثم عاد صلاح لتسجيل الهدف الثاني له والخامس لليفربول في الدقيقة 83.

وانفرد صلاح بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفاً بفارق هدف أمام زميله ماني، الذي رفع رصيد أهدافه إلى 20 هدفاً في المركز الثاني، وبفارق هدفين أمام سيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي وبيير إيمريك أوباميانغ، لاعب آرسنال، اللذان يتقاسمان المركز الثالث.

ورفع ليفربول رصيده إلى 91 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتاً، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، الذي يواجه بيرنلي بعد غد الأحد.

وتوقف رصيد هيديرسفيلد تاون عند 14 نقطة في المركز العشرين الأخير، وكان قد هبط رسمياً إلى الدرجة الأدنى.