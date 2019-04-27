رئيس الزمالك للاعبين: لن نخوض أي مباراة محلية إلا بعد الانتهاء من الكونفدرالية

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض بعد انتهاء مران أمس الجمعة، وطالبهم بتحقيق الفوز على النجم الساحلي في المباراة المقبلة، المقرر لها غداً الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة

الكونفدرالية الإفريقية.

وشدد رئيس الزمالك خلال حديثه مع اللاعبين، على ضرورة التركيز جيداً في المباراة وتحقيق فوزاً كبيراً، لإسعاد الجماهير المقرر حضورها إلى الملعب.

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وأضاف: "يجب على الجميع اللعب بهدوء خلال المباراة، نحن

الأقوى والجميع يعلم ذلك، المدير الفني طلب حضور عدد كبير من الجماهير، ووافقنا وسوف يحضر 30 ألف مشجع، لا نقبل سوى بفوز كبير وأداء مرضي".

وأكمل: "أغلقوا صفحة مباريات الدوري، تحدثت مع مسئولي اتحاد الكرة، ولن نخوض أي مباراة محلية، إلا عقب الانتهاء من المباريات الإفريقية، نواجه فريق قوي ولكن نحن أفضل منه".