أحمد الطيب: الزمالك بإمكانه تخطي عقبة النجم الساحلي الصعبة

أكد المعلق أحمد الطيب، ضرورة احترام فريق النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي الكونفدرالية.

يحل النجم ضيفا على الزمالك مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب في نصف نهائي الكونفدرالية.

قال أحمد الطيب في تصريحاته عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور: "فريق النجم لديه لاعبين كبار، وصاحب خبرات إفريقية كبيرة، ولكن تذكر أن الزمالك فاز على الهلال السعودي الأفضل في آسيا، وبإمكانه تخطي عقبة النجم الصعبة، ولكن يجب احترام المنافس خاصة أن فريق النجم خطير للغاية في الهجمات المرتدة".

أضاف: "لا يهمني التشكيل الأمثل، قد ما يهمني التوظيف الأمثل،

هناك بعض السلبيات يجب أن نتكلم عنها، هناك بعض المواقف التي حدثت مع الزمالك، يجيب أن يتخذ منها جروس دروسا، مثل، حمدي النقاز في الركلات الركنية لا يدخل منطقة الجزاء بسبب عدم إجادته للرأسيات، فلماذا تم تكليف حمدي النقاز بمراقبة علي جبر خلال لقاء بيراميدز، وتسبب في إحراز هدف في مرمى الزمالك".تابع: "حمدي النقاز يجب أن يخرج من منطقة الجزاء سواء في الركلات الركنية التي لنا أو علينا، بالنسبة لخالد بوطيب، يلعب بشموليةأكثر، ولكن خارج منطقة الجزاء، إلا أن عمر السعيد مهاجم، يمتلك القوة والإمكانيات الهجومية داخل منطقة الجزاء، عمر السعيد هداف".واختتم: "مش عيب أن ندافع وقت التقدم، مثلما فعل رامون دياز مدرب بيراميدز في مباراة الأهلي، قام بالدفع بعلي جبر كمدافع ثالث من أجل مواجهة الكرات الهوائية، يرضيني جدا الفوز على النجم 1-0، وإذا نجحنا في الفوز بهدف دون رد، يجب أن ندفع بمدافع ثالث، كي نعقد الأمور أمام النجم خاصة في الدقائق الأخيرة، ويجب أن نستفاد من محمود عبد العزيز وكذلك أحمد سيد زيزو، وإبراهيم حسن يجب أن تُمنح له الثقة، أوباما لا انا ولا انت هنختلف إنه لاعب كبير، ولكنه مجهد، ده طبيعي، لذلك يجب على الجماهير أن تهدأ على لاعبيها".