أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للاعبي الفريق الأبيض، أثناء اجتماعه بهم عقب انتهاء مران أمس الجمعة، أن الجميع يحارب النادي للخروج من كل البطولات، وعدم تحقيق أي إنجاز.
وقال رئيس الزمالك خلال الفيديو الذي تم بثه عبر اليوتيوب: "نواجه حرب شرسة من الجميع، على عكس الأهلي الذي يلقى المساعدة والمساندة من الجميع، ولكن الزمالك لا يجد نفس الأمر".
وأضاف: "الزمالك كان متفوق بفارق 10 نقاط عن الأهلي في الدور الأول، والجميع تحدث عن عودة الأهلي القوية، والآن تراجعنا إلى المركز الثالث ومازالت المنافسة مشتعلة، والجميع يتحدث أن الدوري انتهى لصالح الأهلي، رغم أن الدوري مازال في الملعب".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك للاعبيه: نتعرض لحرب من الجميع للخروج من كل البطولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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