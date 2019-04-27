إشادة كبيرة بلاعب الزمالك للسلة تحت 17عام

شهدت مباراة الزمالك والجزيرة مساء الجمعة تألق اللاعب مهاب ياسر صاحب الـ 17 عاما لاعب الفريق صاحب الزي الأبيض ونال إعجاب الجميع.

وأشاد عصام عبدالحميد المدير الفني للزمالك في تصريحاته لـ"الوفد" بأداء اللاعب الصاعد

وانتهت مباراة الزمالك والجزيرة بفوز الزمالك بأولى مباريات ال Best of 5 في نهائي دوري سوبر السلة. إعجاب الجميع.وأشاد عصام عبدالحميد المدير الفني للزمالك في تصريحاته لـ"الوفد" بأداء اللاعب الصاعدمعربا بأنه سيكون له مستقبل وسيكون من أفضل لاعبي السلة.وانتهت مباراة الزمالك والجزيرة بفوز الزمالك بأولى مباريات ال Best of 5 في نهائي دوري سوبر السلة.

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