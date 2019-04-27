مرتضى منصور يؤجل ظهوره في "الزمالك اليوم" على "المحور"

أجل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ظهوره على قناة المحور إلى الأسبوع المقبل بعد أن كان مقررا استضافته مساء اليوم في برنامج "الزمالك اليوم"

وذلك بسبب انشغاله بالترتيبات الخاصة بمباراة فريق الكرة أمام النجم الساحلي التونسي المقررة بعد غدا الأحد بملعب الجيشببرج العرب في ذهاب دور نصف نهائى لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحرص رئيس نادي الزمالك على التواجد من الساعة الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساءً للإشراف بنفسه على منفذ توزيع تذاكر لقاء النجم الساحلي التونسي على الجماهير.