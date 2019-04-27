أجل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ظهوره على قناة المحور إلى الأسبوع المقبل بعد أن كان مقررا استضافته مساء اليوم في برنامج "الزمالك اليوم"وذلك بسبب انشغاله بالترتيبات الخاصة بمباراة فريق الكرة أمام النجم الساحلي التونسي المقررة بعد غدا الأحد بملعب الجيش
وحرص رئيس نادي الزمالك على التواجد من الساعة الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساءً للإشراف بنفسه على منفذ توزيع تذاكر لقاء النجم الساحلي التونسي على الجماهير.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يؤجل ظهوره في "الزمالك اليوم" على "المحور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.